В Бурятии провели акцию «Нетрезвый водитель»

Проверили больше 80 транспортных средств
26 и 29 июня в Тункинском районе провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
В ходе рейда дорожными полицейскими проверено более 80 транспортных средств. Было выявлено 22 нарушений правил дорожного движения. Водители, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения не выявлено.
Автомобилистам напомнили не нарушать правила дорожного движения и садясь за руль осознавать, какую опасность несёт транспортное средство, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Тункинский».
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