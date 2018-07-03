16 сентября на южном побережье самого глубокого озера планеты во второй раз пройдет легкоатлетический марафон «Энергия Байкала»
Старт марафонской дистанции (42,195 км) состоится в городе Слюдянка на площади единственного в мире вокзала из мрамора, финиш — в городе Байкальске, прямо на берегу озера Байкал.
Участники также могут испытать себя в забеге на 10 км по прямой асфальтированной трассе.
Организаторы мероприятия, АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона», подготовили участникам пакетное предложение, включающее в себя трансферы, питание, проживание и насыщенную туристическую программу.
Гости посетят поселок Листвянка, поднимутся на обзорную площадку «Камень Черского», отведают блюда сибирской кухни, посетят уникальный архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», совершат прогулку на корабле по Байкалу. После марафона участники из разных городов и стран смогут продолжить знакомство и общение на гала-ужине с выступлениями творческих коллективов.
Первый марафон «Энергия Байкала» прошел 17 сентября 2017 года. В марафоне приняли участие бегуны из России, Южной Кореи и Китая в возрасте от 11 до 87 лет, сообщает National Geographic Россия.
Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В учебных центрах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартовал новый учебный год. Всего к занятиям приступили более 5 тысяч курсантов.
С 20 по 24 июня в Забайкальском крае прошел открытый чемпионат среди учащихся по всем классам летающих моделей
16 сентября на южном побережье самого глубокого озера планеты во второй раз пройдет легкоатлетический марафон «Энергия Байкала»
В войсках Восточного военного округа для военнослужащих по призыву организован просмотр в записи трансляций матчей чемпионата мира по футболу с участием сборной команды России и наиболее ярких моментов сборных команд других стран
14 июля в рамках операции «Курорт» будет проведен приём в Селенгинском районе
Документальный фильм «Именем императора» о последнем монархе Российской империи презентуют сразу в четырёх городах: Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в начале сентября
Жители Иркутской области и Бурятии смогут получить актуальную и полезную информацию, направленную на предотвращение происшествий с их детьми
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии продолжает работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом
Девушка занимается благотворительной деятельностью
Расчёты ЗРК С-300 проведут учения
Их организуют 11 и 12 июля
Дым тянет с пожаров в Братском районе
Ливневая канализация превратила жизнь жителей дома на Ботаническая в ад. ФОТО, ВИДЕО
Спортсменов торжественно встретили в аэропорту Улан-Удэ
Проверили больше 80 транспортных средств