С 20 по 24 июня в Забайкальском крае прошел открытый чемпионат среди учащихся по всем классам летающих моделей
В соревновании приняли участие 6 команд, в том числе и команда из Бурятии ресурсного центра «Созвездие» в составе 5 человек.
По итогам соревнований команда «Созвездия» заняла 3 общекомандное место. Лучший результат в команде показал Александр Зарубин, представивший схематический планер.
Прошедший чемпионат Восточной Сибири и Дальнего Востока по авиамодельному спорту, посвященный памяти Героя Советского Союза Н.Е. Глазова, собрал 62 спортсменов с Забайкальского края, Амурской области, Республики Монголия и Бурятии, сообщает пресс-служба минобрнауки.
Авиамоделисты Бурятии приняли участие в чемпионате Восточной Сибири
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