С 20 по 24 июня в Забайкальском крае прошел открытый чемпионат среди учащихся по всем классам летающих моделей



В соревновании приняли участие 6 команд, в том числе и команда из Бурятии ресурсного центра «Созвездие» в составе 5 человек.



По итогам соревнований команда «Созвездия» заняла 3 общекомандное место. Лучший результат в команде показал Александр Зарубин, представивший схематический планер.



Прошедший чемпионат Восточной Сибири и Дальнего Востока по авиамодельному спорту, посвященный памяти Героя Советского Союза Н.Е. Глазова, собрал 62 спортсменов с Забайкальского края, Амурской области, Республики Монголия и Бурятии, сообщает пресс-служба минобрнауки.



Читают сейчас

В Забайкалье курсанты ВВО приступили к обучению Общество, В учебных центрах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартовал новый учебный год. Всего к занятиям приступили более 5 тысяч курсантов.

Авиамоделисты Бурятии приняли участие в чемпионате Восточной Сибири Общество, С 20 по 24 июня в Забайкальском крае прошел открытый чемпионат среди учащихся по всем классам летающих моделей

Продолжается регистрация участников на второй марафон «Энергия Байкала» Общество, 16 сентября на южном побережье самого глубокого озера планеты во второй раз пройдет легкоатлетический марафон «Энергия Байкала»

Военнослужащим Бурятии показывают чемпионат мира по футболу в записи Общество, В войсках Восточного военного округа для военнослужащих по призыву организован просмотр в записи трансляций матчей чемпионата мира по футболу с участием сборной команды России и наиболее ярких моментов сборных команд других стран

В Бурятии откроется общественная приемная в рамках операции «Курорт» Общество, 14 июля в рамках операции «Курорт» будет проведен приём в Селенгинском районе

Фильм о Николае II и Сибири представят осенью Общество, Документальный фильм «Именем императора» о последнем монархе Российской империи презентуют сразу в четырёх городах: Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в начале сентября

В Улан-Удэ полиция и производитель окон распространят листовки для родителей Общество, Жители Иркутской области и Бурятии смогут получить актуальную и полезную информацию, направленную на предотвращение происшествий с их детьми

В Бурятии работает горячая линия для туристов Общество, В управлении Роспотребнадзора по Бурятии продолжает работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом