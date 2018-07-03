В Забайкалье курсанты ВВО приступили к обучению

В учебных центрах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартовал новый учебный год. Всего к занятиям приступили более 5 тысяч курсантов.



Курсанты учебных частей танковых войск ВВО пройдут обучение на новых тренажерах танка Т-72Б3, который позволяет тренировать одновременно весь экипаж и моделировать различные условия местности, от степной до арктической.



Программное обеспечение тренажера позволяет в режиме реального времени изменять погодные условия и время суток при прохождении виртуальной трассы курсантами.



Учебные воинские части округа, дислоцированные в Хабаровском крае и Забайкалье, обучают курсантов по военным специальностям, в частности, это - командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, ПВО, а также повара и хлебопеки.



После прохождения обучения большая часть младших специалистов отправится для прохождения дальнейшей службы в воинские части Восточного военного округа, сообщает пресс-служба округа.

