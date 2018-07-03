В Бурятии откроется общественная приемная в рамках операции «Курорт»

14 июля в рамках операции «Курорт» будет проведен приём в Селенгинском районе



Мероприятие состоится во временном пункте полиции на озере Щучьем при участии начальника ОМВД подполковника полиции Георгия Бадмаева, представителей руководящего состава МВД по Республике Бурятия и заместителя председателя Общественного совета при региональном МВД Александра Любченко.



Время проведения приема: с 13.00 до 15.00.



Телефоны для записи: 8(30145)42-3-29, 8(3012)275-307, сообщает пресс-служба МВД по РБ.



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