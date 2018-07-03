03 Июля

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Сибирь ждут новые потопы

Общество, 
В Сибири продолжатся экстремальные дожди. А в понедельник стихия ударила по Иркутску

Причём сначала в одном из районов города наблюдали небольшой смерч, а затем разразилась гроза. Из-за попадания молнии в одну из линий электропередачи некоторые улицы были обесточены. Буквально через 15 минут после начала ливня дороги скрылись под водой. Городской электротранспорт из соображений безопасности на время прекратил работу.

Всего за 12 часов в регионе выпало от 24 до 36 мм осадков. Но надо отметить, что июль на Байкале – традиционно самый влажный месяц года, и подобные ливни в это время случаются здесь регулярно – раз в 2 года. Дожди в понедельник сыграли даже позитивную роль. Дело в том, что первый летний месяц в регионе оказался довольно скупым на осадки. В июне в Иркутске и Улан-Удэ выпало около половины месячной нормы влаги. Засуха в это время региону несвойственна и случается в среднем раз в 5-7 лет.

Такое развитие погодных процессов не могло обойтись без последствий. В последние дни в регионе полыхали лесные пожары. В понедельник их общая площадь превышала 10 000 гектаров. Причём один из очагов подобрался вплотную к поселку Бур Катангского района. Остановить огонь удалось лишь в 50 метрах от строений. Ну а сильнее всего тайга горела в Красноярском крае. Два пожара произошло в природном заповеднике «Тунгусский». Ситуация настолько серьёзная, что в облаках с помощью самолета Ан-26 стало распылять йодистое серебро для искусственного вызывания дождя.

Ситуация в атмосфере сегодня такова, что дожди в регионе пойдут и без помощи человека. Ливни в Западной Сибири могут принести до 10 мм, они будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. А вот осадки на Байкале будут сопровождаться выносом тёплых воздушных масс. В эпицентре ненастья окажется восток Иркутской области и север Забайкальского края – местами свыше 30 мм.

Сегодня арктические воздушные массы захватят только Приобье. А в Красноярске воздух еще сумеет прогреться до +32°, что почти на 8° теплее обычного. К среде похолодание доберется и до Енисея, и температура понизится сразу на 10-12°. Вторжение холодного воздуха будет сопровождаться дождями, местами довольно сильными. И это может снизить пожароопасность в регионе.

В Прибайкалье жара задержится на день дольше. Сегодня-завтра в Иркутске +28…+31°. А с четверга на помощь пожарным и в этом регионе тоже придет природа. Ожидаются дожди. Пик похолодания придётся на пятницу – в полуденные часы около +16°, сообщает meteovesti.ru.
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