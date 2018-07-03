Фильм о Николае II и Сибири представят осенью

Документальный фильм «Именем императора» о последнем монархе Российской империи презентуют сразу в четырёх городах: Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в начале сентября



Съёмки картины начинали летом 2017 года, на них министерство региональной политики НСО выделило 145 тысяч рублей. Но из-за некоторых трудностей бюджет картины увеличили за счёт фондов общественной организации «Гражданский патруль».



В течение 70 минут в фильме расскажут о том, как изменилась Сибирь после того, как по приказу императора построили железную дорогу.



Освоение Сибири в фильме «Именем императора» сравнивают с историей освоения Среднего Запада США. Однако при этом в царской России не уничтожали элиту и её культуру, сообщает sib.fm.

- Существует обывательское мнение, что развитие Новосибирска началось после 1917 года, причём так думают отнюдь не эксперты. Основной нашей задачей было протянуть ниточку между прошлым и современностью, показать, что история не прерывалась в 1917 году. Нам следует быть благодарным людям, и в частности императорской семье, за вклад в развитие Новосибирска. Важно заметить, что город находится на землях, принадлежащих дому Романовых, при этом за эти земли до революции Новосибирск так и не рассчитался. Нам следует научиться отдавать свои долги, в том числе и моральные, — рассказал автор идеи фильма, руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.



