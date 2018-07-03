В Улан-Удэ полиция и производитель окон распространят листовки для родителей

Жители Иркутской области и Бурятии смогут получить актуальную и полезную информацию, направленную на предотвращение происшествий с их детьми



В летний период значительно увеличивается количество случаев, связанных с выпадением несовершеннолетних из окон многоэтажных домов. С начала года полицией зафиксировано 19 таких инцидентов, в результате которых двое детей погибли, остальные получили различные травмы.



Чтобы в очередной раз напомнить о мерах безопасности, крупнейшая компания по производству пластиковых окон в Восточной Сибири изготовила специальные тематические листовки, которые будут распространяться в Иркутске, Ангарске, а также в Улан-Удэ.



По замыслу инициаторов проекта, такая мера должна в очередной раз акцентировать внимание на исключительной роли самих родителей, важности их контроля и постоянной бдительности в теплое время года.



По данным ГУ МВД России по Иркутской области за последние два с половиной года в регионе произошло 86 выпадений детей и окон, 6 привели к летальному исходу. Четверть трагических случаев сопряжены с москитной сеткой. Основными причинами подобных происшествий являются ослабленное внимание взрослых, а также создание условий свободного попадания ребенка на подоконник или балкон, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

