Коров из Бурятии везли в Иркутск без документов

Владельца животных оштрафовали



2 июля на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автотранспорта было выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из Заиграевского района Бурятии в Иркутск перевозили 7 голов крупного рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов. В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».



Владелец груза привлечён к административной ответственности по п.1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

