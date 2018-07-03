Проект «Самбо в школу» подарит Иркутской области ковры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Проект «Самбо в школу» работает в 12 школах области



В этом году средние общеобразовательные школы №1 и №6 им. А.Н. Шерстянникова города Усть-Кута получат борцовские ковры и экипировку в рамках реализации всероссийского проекта «Самбо в школу». Спортивный инвентарь уже получил Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля.



- Одним из новых направлений развития физической культуры и спорта является внедрение всероссийского проекта «Самбо в школу». Иркутская область присоединилась к проекту в 2015-2016 учебном году. Флагманом на территории Иркутской области стала средняя общеобразовательная школа №10 города Нижнеудинска, - сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.



В школах №5 и №9 города Усть-Кута направление «Самбо» уже реализуется в рамках третьего часа физической культуры. Кроме того, в 15 муниципалитетах (Братск, Усть-Кут, Иркутск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Ангарск, Заларинский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Ольхонский, Слюдянский, Тайшетский, Усольский, Черемховский районы) в детско-юношеских спортивных секциях по направлению «Самбо» занимается 1423 ребенка.



С 2017-2018 учебного года проект «Самбо в школу» в пилотном режиме начал реализацию в 12 школах семи муниципалитетов. Муниципальным органам управления образованием рекомендовано ввести его с 2018-2019 учебного года.



Соглашение о сотрудничестве по реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» подписали 3 сентября 2017 года министр образования Иркутской области Валентина Перегудова и президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо», заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ Сергей Елисеев. Мероприятие состоялось в рамках международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала» в Иркутске.



