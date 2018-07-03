Изменения связаны с ремонтом теплотрассы
В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей с 4 по 14 июля будет закрыт сквозной проезд для автомобилей по улице Павлова от улиц Сахьяновой до Боевой. Об этом сообщает комитет по транспорту Улан-Удэ
Как сообщал «Байкал-Daily», 4-5 отключат два светофора на улицах Иволгинская и на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина из-за планового ремонта.
В Улан-Удэ перекроют дорогу на Павлова
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