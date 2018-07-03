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03 Июля

02 Июля

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В Улан-Удэ перекроют дорогу на Павлова

Общество, 
Изменения связаны с ремонтом теплотрассы

В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей с 4 по 14 июля будет закрыт сквозной проезд для автомобилей по улице Павлова от улиц Сахьяновой до Боевой. Об этом сообщает комитет по транспорту Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», 4-5 отключат два светофора на улицах Иволгинская и на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина из-за планового ремонта.

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