Детям из идущей под снос школы в Улан-Удэ нашли другое здание

Вместо аварийного здания построят новую школу
Ученики из улан-удэнской школы № 40, которая идёт под снос, переедут в здание гимназии № 14, находящееся на улице Пушкина 40. Таким образом удастся сохранить классы и педагогический состав, ученикам не придётся расставаться с одноклассниками и учителями.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в фундаменте 40-й школы обнаружили трещины из-за подземной реки. Здание было признано аварийным и учреждение вынуждены были закрыть. Остро встал вопрос, где будут учиться дети в новом учебном году.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич подтвердила «Байкал-Daily», что школьники переедут в дополнительное здание гимназии № 14.
- Родители, которые не хотят отправлять детей в школу на Пушкина, 40, могут обратиться к директору школы. Если надо, подключится комитет по образованию, и тогда ребёнок будет ходить в школу по месту жительства. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально, - объяснила Татьяна Вежевич.
Новая школа будет
На месте аварийной школы № 40 будет построена новая. Не исключено, что она будет больше прежней. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, которая будет готова осенью. Только тогда станет ясно, каких размеров будет школа, сколько в ней будет этажей, кабинетов и так далее.
- Сейчас рассматривается вопрос, чтобы расширить территорию. Если строить школу в центре города, надо строить на большое количество учащихся, - пояснила Вежевич.
«Кому-то выгодны слухи»
Среди родителей учеников ходят слухи, что школу снесут, а на её месте построят или очередной торговый центр или многоэтажный жилой дом (рядом «Бест Плюс» уже строит 19-этажный комплекс). В начале июля председатель комитета по образованию Улан-Удэ Ульяна Афанасьева заверила, что на этом месте будет только школа.
Не исключено, что подобными слухами кто-то намеренно вносит «яблоко раздора».
- Земельный участок, который сегодня находится в собственности 40-ой школы, не отдан ни под торговые центры, ни под какие-то другие цели. Сегодня это земельный участок, на котором будет строиться новая школа. Все слухи, которые говорят, что всё якобы отдано в частные руки, не имеют под собой почвы. Видно сейчас кому-то выгодно внести раздор. Официальное решение принято, мы будем отслеживать исполнение этих решений, - успокоила детский омбудсмен.
Обо всех изменениях, которые будут вносить администрация города или минстрой, будут информировать и Татьяну Вежевич лично, а также рабочую группу родителей школы №40.
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