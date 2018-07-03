C 2019 года по биометрии начнут сверять мобильные номера

Предполагается, что это сведёт ошибки идентификации клиентов к нулю



С будущего года по биометрическим параметрам (изображение лица, голосовой слепок) можно будет сверить не только паспортные данные гражданина, но и номер его мобильного телефона. Сейчас идет соответствующая доработка единой биометрической системы, сообщают «Известия».



По словам экспертов, привязка биометрии к номеру мобильного телефона сведёт риски идентификации банковских клиентов к нулю, а также упростит и повысит качество дистанционного обслуживания граждан.



Проверка номера мобильного телефона по биометрии будет проходить следующим образом. Клиент обращается в банк дистанционно для получения вклада или кредита, банк запрашивает единую биометрическую систему (ЕБС) для проверки биометрических параметров клиента и номера мобильного телефона. ЕБС связывается с единой системой идентификации и аутентификации на портале госуслуг. Далее клиент даёт согласие на проверку, вводя логин-пароль от портала. Банк получает ответ, соответствуют ли биометрические параметры клиента номеру его мобильного телефона или нет.



