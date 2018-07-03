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Администрация Улан-Удэ назвала наиболее опасные несанкционированные места купания, которые требуют особого внимания.
Это протока Степная; протока Забока; правый берег реки Селенги в районе ТЦ «Народный» и река Уда в районе ул. Трубачеева (ДК им.Серова).
- Основные причины гибели людей: купание в состоянии алкогольного опьянения; отсутствие контроля за детьми со стороны родителей; купание в необорудованных или запрещенных местах, где отсутствуют спасатели и не обеспечено наблюдение за купающимися, несоблюдение мер безопасности при купании, - сообщили в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Степной Протоке выловили тело женщины.
В Улан-Удэ назвали самые опасные места для купания
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