Юные спортсмены соревновались в память о возрождении олимпийского движения
Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.
В детском лагере «Энхалук» в Кабанском районе Бурятии прошёл XXIX всероссийский олимпийский день.
Спортсмены первой смены соревновались в стрельбе из лука, тхэквондо, беге на 60 м, отжимании, наклонах на гимнастической скамейке, прыжках в длину с места подтягиваниях и футболе.
Самым популярным спортивным мероприятием стал массовый забег на разные расстояния (в зависимости от возраста и кондиций участников). В нём приняли участие почти все спортсмены смены.
А после торжественного награждения победителей и призёров состоялась концертная программа, которую ребята подготовили и провели сами.
На Байкале в Бурятии отметили всероссийский олимпийский день
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