На Байкале в Бурятии отметили всероссийский олимпийский день

Юные спортсмены соревновались в память о возрождении олимпийского движения



Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.



В детском лагере «Энхалук» в Кабанском районе Бурятии прошёл XXIX всероссийский олимпийский день.



Спортсмены первой смены соревновались в стрельбе из лука, тхэквондо, беге на 60 м, отжимании, наклонах на гимнастической скамейке, прыжках в длину с места подтягиваниях и футболе.



Самым популярным спортивным мероприятием стал массовый забег на разные расстояния (в зависимости от возраста и кондиций участников). В нём приняли участие почти все спортсмены смены.



А после торжественного награждения победителей и призёров состоялась концертная программа, которую ребята подготовили и провели сами.



