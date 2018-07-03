Сибирский шелкопряд пожирает леса в Бурятии

















Картина не из приятных. Гусеницы шелкопряда оккупировали здесь практически каждые дерево. Некоторые уже закатались в кокон, а другие нещадно поедают листву, не оставляя деревьям и шанса, говорится в сюжете телекомпании.



Для жителей Ташира – это настоящая беда. Ведь в этих лесах находятся священные места для молитвы. Вредители поставили под угрозу духовные обряды.



- Раньше приедешь в лес, там красота зелёная, всё цветёт. А тут, получается, всё высохшее, - говорит жительница Ташина Елена Бальжурова.



- Я вот вчера буквально обратила внимание. Была, конечно, в ужасе, что наш такой лес богатый, вот так эти гусеницы пожирают, - сетует жительница Ташира Дарима Банеева.



Пандемия началась прошлым летом и с каждым днем всё нарастает. За это время шелкопрядом съедено больше 18 тысяч гектаров массива. Остановить заражение нелегко. Леса входят в водоохранную зону. И травить вредителей пестицидами, как это обычно принято, здесь не выйдет. Избежать страшного поможет лишь естественный отбор.



- Вот мы привезли в лабораторию куколки шелкопряда. А рядом с ними пупарии. Это мухи-тахины. Муха-тахина является врагом сибирского шелкопряда. И она вот отлаживает яйца на коконах. И потом рождаются личинки. Они съедают внутренности вот этой куколки, - показывает Дарима Цыбенова, инженер-лесопатолог.



Удивительно, но эксперты центра защиты лесов, призывают жителей к спокойствию. По их словам, лиственницы способны выдерживать такое объедание до 3-х раз. По примерным подсчётам, уже этой осенью поражённые участки должны снова зацвести. А паразиты мухи-тахины помогут истребить шелкопрядов ещё в зародышах, уточняет АТВ.



Из-за сильной засухи тысячи гектаров деревьев вблизи села Ташир Селенгинского района Бурятии поедает опасный вредитель - сибирский шелкопряд. Об этом сообщает телекомпания АТВ.