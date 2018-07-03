Детей-сирот в Бурятии учат работать на огороде

Дети собирали редиску
Ребята из центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Малышок» собирали редиску. Таким образом соцработники прививают детям навыки семейной деятельности.
По словам специалистов службы сопровождения замещающих семей, дети проявили большой интерес к изучению овощных культур и основам ухода за ними. Ребята приняли участие в прополке своих грядок, активно поливали их, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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