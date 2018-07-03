В Чите потерявшийся малыш бродил раздетым в ливень

Бдительный гражданин нашёл 3-летнего ребенка, который потерялся и не смог назвать своего имени



Днём 2 июля в полицию Читы обратился мужчина, который нашел на улице маленького мальчика. По словам читинца, ребёнок в проливной дождь ходил раздетый вдоль проезжей части по улице Рахова. Мальчик не смог назвать своего имени и показать, где живёт. Бдительный мужчина взял ребёнка и отвёз в отдел полиции.



Сотрудники полиции вместе с найденным малышом отправились в район его обнаружения и для установления родителей опрашивали прохожих. В результате стражи порядка нашли женщину, которая узнала малыша и сообщила адрес проживания семьи.



В это время родители обнаружили пропажу 3-летнего сына и самостоятельно искали его.



Сотрудники передали ребёнка родителям. С ними провели профилактическую беседу о надлежащем присмотре, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

