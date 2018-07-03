В Бурятии женщина-ефрейтор смошенничала с выплатами

Суд оштрафовал ефрейтора из Кяхты



22 декабря 2017 года женщина-военнослужащая по контракту из войсковой части 69647, дислоцированной в городе Кяхта Республики Бурятия, подала рапорт о получении выплат.



- Ефрейтор на основании своего рапорта незаконно получила компенсацию вместо дополнительных суток отдыха и ежемесячную надбавку за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время за период с 12 февраля 2017 года по 5 марта 2017 года – времени, когда она якобы находилось на полигоне. Всего ей было выплачено 15 477 рублей, - сообщили в Военном следственном управлении по Восточному военному округу.



Кяхтинский гарнизонный военный суд уголовное дело о мошенничестве в отношении ефрейтора прекратил. Ей был назначен судебный штраф в размере 10 000 рублей.



