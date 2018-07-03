Музей истории Бурятии выставит переданные таможней экспонаты

С 3 июля в Музее истории Бурятии начинает работу экспозиция из экспонатов, переданных Бурятской таможней. Выставка продлится неделю. Такой подарок сотрудники музея сделали в честь 30-летия со дня образования республиканского таможенного органа.- Все переданные предметы представляют культурную, научную, историческую ценность. В разные годы эти предметы незаконно перемещались через таможенную границу в регионе деятельности Бурятской таможни, по решению суда они были обращены в федеральную собственность и после согласования с министерством культуры России переданы на постоянное хранение в музей, - сообщает пресс-служба таможни.С 2010 года Бурятская таможня передала в музей предметы истории Советского периода, которые в 2008 году были изъяты у гражданина Китая на таможенном посту ЖДПП Наушки. Это 43 предмета 20 века: янтарные чётки и мундштуки, бусы из моржовой кости и красного коралла, ценные портсигары и зажигалки, статуэтки, бюсты и барельефы с изображением Ленина, Сталина, Кирова, Маркса и Энгельса.Ещё один экспонат - коренной зуб мамонтёнка, который незаконно перемещал в Россию гражданин Монголии в 2014 году. Будут вставлены и 20 монет 13-19 веков, изъятых у гражданина Китая в аэропорту Улан-Удэ в 2016 году.На выставке можно будет увидеть и фрагменты бедренной кости динозавра и лопатки птицетазового динозавра, изъятые в 2016 году на таможенном посту МАПП Кяхта у гражданина России, клыки гималайского медведя, незаконно перемещаемые гражданином Китая из России через в воздушный пункт пропуска Улан-Удэ в прошлом году, и рога сибирского горного козла, изъятые у белорусского перевозчика на таможенном посту МАПП Кяхта в этом году.