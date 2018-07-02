В Саратове покажут бурятский кинофильм «Байкальские каникулы»

Областной киновидеоцентр порадует юных зрителей и их родителей очередной киноновинкой



Отечественный художественный фильм «Байкальские каникулы» (6+) можно будет увидеть в кинозале «На Рижской» уже 5 июля в рамках проекта «Семейные киночетверги».



В центре сюжета киноленты - обычный мальчик Коля Голиков, который предпочитает общению гаджеты, а друзьям — социальные сети. Впервые в своей жизни он отправляется в детский лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде поначалу ему не нравится. Однако, вскоре он узнает, что на месте его лагеря в 1985 году располагался пионерский лагерь. С этого момента и начинаются настоящие захватывающие приключения. Они будут интересны не только нынешним школьникам, но и их родителям, которые смогут вспомнить жизнь пионерского лагеря своего детства.



Слоган фильма: «Чудеса не знают времени», сообщает riasar.ru.

