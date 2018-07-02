Фестиваль бетонных скульптур стартовал в Братске

Участие в фестивале примут 23 мастера. В Братск уже приехали скульпторы из Нижнего Тагила, Перми, Салехарда, Иркутска, Ангарска, Читы, Свирска, Усолья-Сибирского и посёлка Тельма



Вечером число участников пополнят заграничные гости — три мастера из Монголии.



Тематика конкурса осталась прежней - «Любимые герои советских мультфильмов». В этом году к прошлогодним бетонным изваяниям присоединятся «Маугли», «Трое из Простоквашино», «Львёнок», «Вовка в тридевятом царстве», «Мамонтенок», «Чебурашка», «Поросенок Фунтик и госпожа Беладонна», «Незнайка» и другие знакомые с детства персонажи.



Как и в прошлом году творить скульпторы будут в Парке металлургов. На работу им даётся чуть меньше двух недель. Итоги фестиваля планируют подвести 14 июля.



Первый фестиваль бетонных скульптур прошёл в Братске в 2017 году. Тогда участие в творческом конкурсе приняли 22 мастера. Из под их резцов вышли 16 шедевров.



Победителем первого фестиваля стал Иван Зуев (Тельма, Усольский район) с композицией «Тот самый Мюнхгаузен». Второе место получила скульптура Дениса Беляевского (Иркутск) «Муха-Цокотуха». Третьими стали Оксана и Евгений Горбуновы (Иркутск) с работой «Ну, погоди!», сообщает пресс-служба администрации города Братска.

