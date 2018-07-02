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Читинцы сами отремонтировали дорогу к двум школам

Общество, 
Жители Читы сами отремонтировали участок дороги до двух школ в посёлке КСК. Чтобы разровнять проезжую часть, привезли 20 самосвалов земли. Об этом Заб.ру 2 июля рассказали жители КСК

- Дорога от проспекта Фадеева до школ №6 и №8 не ремонтировалась уже 15 лет. По этому участку длиной больше 200 метров ходят школьники, ездят машины, но состояние пути было сравнимо с бездорожьем. Активное участие в ремонте дороги приняли жители близлежащих домов, известный спортсмен Никита Жданов и депутат гордумы Александр Сапожников, - рассказал собеседник портала.

Для того, чтобы привести дорогу в порядок, инициативные читинцы собрали нужную сумму денег, привлекли к ремонту грейдер, погрузчик, каток, а также привезли 20 машин с землёй.

- Дорогу разровняли 29 июня, сейчас из-за дождей она может вновь разбиться. Конечно, хотелось бы, чтобы её заасфальтировали. Но это очень дорого. Будем надеяться, что власти обратят внимание на этот участок. Всё-таки он ведёт сразу к двум школам, - отметил собеседник портала.
дорожный ремонт
 
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