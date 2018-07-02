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В Бурятии спасатели сплавились по горной реке

Общество, 
Тест на мужество и отвагу прошли спасатели ГУ «Забайкалпожспаса» на учебно-тренировочных сборах по водной подготовке. С 19 по 27 июня 9 спасателей принимали участие в сплаве по реке Ципа в Бурятии

Готовиться к сборам спасатели начали еще зимой. Участники проходили обучение, инструктаж, занимались подготовкой продуктов, необходимого снаряжения.

- Здесь важна психологическая подготовка спасателей, работы спасателей в команде. На этих сборах достаточно много было новичков. После таких сборов у людей появляется уверенность в своих действиях, уверенность, когда они работают в команде. Работаем со своими товарищами плечом к плечу. Я считаю, что такие сборы нужно проводить, и они очень важны для профессиональной подготовки спасателей, - говорит Дмитрий Герасимов, заместитель начальника ПСС по ПСР.

Выбор горной реки в Бурятии не случаен. Ципа - водоем третьей категории сложности. Уровень определяет количество препятствий, наличие порогов и перекатов.

- Сборы прошли довольно продуктивно. Река Ципа, как известно, является категорийной, поэтому была хорошая возможность отработать, научиться техническим навыкам в управлении водными судами на сложных участках, - пояснила Наталия Овешникова, спасатель-инструктор.

А еще - спасению пострадавших в условиях дикой природы, приближенных к реальности. В планах у спасателей регулярно проводить подобные сборы для повышения профессионального уровня, сообщает ГТРК Чита.
МЧС
 
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