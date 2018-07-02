Тест на мужество и отвагу прошли спасатели ГУ «Забайкалпожспаса» на учебно-тренировочных сборах по водной подготовке. С 19 по 27 июня 9 спасателей принимали участие в сплаве по реке Ципа в Бурятии
Готовиться к сборам спасатели начали еще зимой. Участники проходили обучение, инструктаж, занимались подготовкой продуктов, необходимого снаряжения.
- Здесь важна психологическая подготовка спасателей, работы спасателей в команде. На этих сборах достаточно много было новичков. После таких сборов у людей появляется уверенность в своих действиях, уверенность, когда они работают в команде. Работаем со своими товарищами плечом к плечу. Я считаю, что такие сборы нужно проводить, и они очень важны для профессиональной подготовки спасателей, - говорит Дмитрий Герасимов, заместитель начальника ПСС по ПСР.
Выбор горной реки в Бурятии не случаен. Ципа - водоем третьей категории сложности. Уровень определяет количество препятствий, наличие порогов и перекатов.
- Сборы прошли довольно продуктивно. Река Ципа, как известно, является категорийной, поэтому была хорошая возможность отработать, научиться техническим навыкам в управлении водными судами на сложных участках, - пояснила Наталия Овешникова, спасатель-инструктор.
А еще - спасению пострадавших в условиях дикой природы, приближенных к реальности. В планах у спасателей регулярно проводить подобные сборы для повышения профессионального уровня, сообщает ГТРК Чита.
В Бурятии спасатели сплавились по горной реке
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тест на мужество и отвагу прошли спасатели ГУ «Забайкалпожспаса» на учебно-тренировочных сборах по водной подготовке. С 19 по 27 июня 9 спасателей принимали участие в сплаве по реке Ципа в Бурятии
Известные в стране блогеры, журналисты, специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений посетили и достопримечательности Агинского округа
В Иркутскую зоогалерею 30 июня привезли редкую птицу орла-карлика со сломанной лапкой. Птице провели операцию, теперь её лечат
Презентация проекта «Звук» состоится 15 июля на фестивале «Ночь Ёхора»
В Улан-Удэ продолжается детская летняя оздоровительная кампания
В этом году в Прибайкальском районе было составлено 6 протоколов, в прошлом году их было 42
Вход будет бесплатным
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2927 человек
Победит тот, чей рисунок наберёт больше лайков
3 июля на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут ремонтные работы
Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал улан-удэнец. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Гонки на яхтах Baikal Sailing Week 2018 стартуют уже 28 июля
В нём выступило 62 танцора
Во время поисков волонтёры помогли пенсионеру, которому стало плохо
Они получили дипломы участников