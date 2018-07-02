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«Маршруты России» выехали в Бурятию

Общество, 
Известные в стране блогеры, журналисты, специалисты в сфере туризма и межнациональных отношений посетили и достопримечательности Агинского округа

По приезду в поселок Агинское участники этнотуристической экспедиции «Маршруты России» направилась в краеведческий музей имени Гомбожаба Цыбикова. Гид музея показал гостям исторические экспозиции о древней земле Аге, о коренных жителях, рассказал об особенностях бурятского национального костюма.

- Мои личные цели в этом путешествии - сформировать экономный, комфортный маршрут в центральной России, Забайкалье и далее там на восток России, на Дальний Восток. Потому что, на мой взгляд, существует проблема некой недоступности, отсутствие полной информации для того, чтобы мы, петербурженцы или москвичи, могли путешествовать в эти удивительные места, - говорит Юлия Добровольская, пиар-специалист, Санкт-Петербург.

После перерыва на обед делегация побывала в Агинском дацане. Ольга Гачкова из уральского города Магнитогорск - турист со стажем. Она отметила: заходя на территорию дацана, чувствует умиротворение и спокойствие. Такая архитектура ей знакома, поскольку девушка не раз бывала в Непале на учениях Далай ламы.

- Вообще на территории Забайкалья для меня некоторый удивительный момент, потому что буддизм в России ассоциируется с Бурятией в первую очередь, но здесь он ничуть не менее развит, привлекателен и правдив, как и во всех регионах России, - сказала Ольга Гачкова, специалист по туризму, г. Магнитогорск.

Маршруты России – проект, инициированный агентством Росмолодежь. Подобные экспедиции, по замыслу организаторов, помогут сформировать сообщество молодых людей, заинтересованных в развитии туризма в России, а также создать и развить интересный для молодежи контент.

Участники этнотуристической экспедиции вновь отправились в путь. Впереди Бурятия, Иркутская область и озеро Байкал, сообщает ГТРК Чита.
туризм
 
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