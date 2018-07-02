Редкого орла-карлика выхаживают в Иркутске

В Иркутскую зоогалерею 30 июня привезли редкую птицу орла-карлика со сломанной лапкой. Птице провели операцию, теперь её лечат



Об этом «Байкал Инфо» 2 июля сообщила директор учреждения Людмила Ивушкина. Люди нашли птицу в посёлке Большое Голоустное в Иркутском районе и доставили в Иркутск. Как сказала Людмила Ивушкина, лапка болталась на коже, нужно было ампутировать, но её постарались сохранить. У птицы было сильное истощение из-за того, что она не могла охотиться.



- Когда увидела птицу, подумала, что это осоед, потому что голова похожа. Но потом орнитолог сказал, что это орёл-карлик, - прокомментировала директор зоогалереи.



Людмила Ивушкина сказала, что орёл-карлик – очень капризная птица, от стресса она не ест, её приходится кормить насильно. В зоогалерее лет 10 назад уже выхаживали орла-карлика, с ним было тоже много проблем.



Как сообщила директор учреждения, через десять дней птице снимут повязку, если лапка будет нормально срастаться, то к осени краснокнижную птицу отпустят на волю.

