Национальный оркестр Бурятии представит проект «Звук»

Презентация проекта «Звук» состоится 15 июля на фестивале «Ночь Ёхора»
- Ежедневно нас окружает множество звуков – звонки телефонов, шум электроприборов, сигналы автомобилей и так часто хочется сбежать, и услышать природу. Шелест травы под утренней росой, стрекотание насекомых, безмолвную тишину гор и пустыни, свист ветра в бескрайней степи и даже звуки космоса. Из-за постоянной занятости, услышать эти звуки удается редко. «Звук» театра «Байкал» предоставит зрителям такую возможность, - пояснили в театре «Байкал».
Например, тонкое звучание лимбы напоминает дуновение ветра, а исполнение ударного инструмента ханг - звуки космоса. В предстоящем проекте будет представлено 5 солирующих инструментов, способных максимально отразить природное звучание. Для каждого из них, композитор и музыкальный руководитель театра «Байкал» Баттулга Галмандах написал новые произведения.
Одним из солистов является гость - дудукист из Санкт-Петербурга Виталий Погосян. В проекте «Звук» гостю предстоит прочувствовать несвойственную ему музыку монгольской пустыни и донести до зрителя задумку композитора.
Этническая мелодия степей прозвучит в исполнении классического инструмента альта. Ее исполнит еще один гость - музыкант, дирижер и солист Бурятской филармонии Владимир Ткаченко.
В число солистов так же вошли народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн, который сыграет на бурят-монгольских инструментах лимбе и цоор и заслуженный артист Бурятии Евгений Селезнев с необыкновенным ударным инструментом ханг. Разбавит мужской коллектив певица и музыкант Ганцэцэг Болд.
- Каждый новый проект для нас как экзамен или зачет. Нам важно правильно донести музыку до зрителя. Специально к проекту я написал несколько композиций, которые соотносятся с элементами природы. Динаминые, темповые, минималистичные и массовые. Я думаю, каждый зритель найдет свой звук, - отметил автор проекта Баттулга Галмандах.
«Звук» – это каскад музыкальных ощущений, полное погружение в звук специфичных инструментов и оркестра. Под открытым небом зрители услышат более 15 композиций. Театр «Байкал» приглашает 15 июля в 21:00 в Этнографический музей.
Национальный оркестр Бурятии представит проект «Звук»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Презентация проекта «Звук» состоится 15 июля на фестивале «Ночь Ёхора»
В Улан-Удэ продолжается детская летняя оздоровительная кампания
В этом году в Прибайкальском районе было составлено 6 протоколов, в прошлом году их было 42
Вход будет бесплатным
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2927 человек
Победит тот, чей рисунок наберёт больше лайков
3 июля на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района Бурятии пройдут ремонтные работы
Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал улан-удэнец. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Гонки на яхтах Baikal Sailing Week 2018 стартуют уже 28 июля
В нём выступило 62 танцора
Во время поисков волонтёры помогли пенсионеру, которому стало плохо
Они получили дипломы участников
Попытать рыбацкий фарт собралось 40 спортсменов
Им вручили призы по 150 тысяч рублей
Участники выполняли сложные трюки уличной акробатики