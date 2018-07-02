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Национальный оркестр Бурятии представит проект «Звук»

Общество, 
Презентация проекта «Звук» состоится 15 июля на фестивале «Ночь Ёхора»

- Ежедневно нас окружает множество звуков – звонки телефонов, шум электроприборов, сигналы автомобилей и так часто хочется сбежать, и услышать природу. Шелест травы под утренней росой, стрекотание насекомых, безмолвную тишину гор и пустыни, свист ветра в бескрайней степи и даже звуки космоса. Из-за постоянной занятости, услышать эти звуки удается редко. «Звук» театра «Байкал» предоставит зрителям такую возможность, - пояснили в театре «Байкал».

Например, тонкое звучание лимбы напоминает дуновение ветра, а исполнение ударного инструмента ханг - звуки космоса. В предстоящем проекте будет представлено 5 солирующих инструментов, способных максимально отразить природное звучание. Для каждого из них, композитор и музыкальный руководитель театра «Байкал» Баттулга Галмандах написал новые произведения.

Одним из солистов является гость - дудукист из Санкт-Петербурга Виталий Погосян. В проекте «Звук» гостю предстоит прочувствовать несвойственную ему музыку монгольской пустыни и донести до зрителя задумку композитора.

Этническая мелодия степей прозвучит в исполнении классического инструмента альта. Ее исполнит еще один гость - музыкант, дирижер и солист Бурятской филармонии Владимир Ткаченко.

В число солистов так же вошли народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн, который сыграет на бурят-монгольских инструментах лимбе и цоор и заслуженный артист Бурятии Евгений Селезнев с необыкновенным ударным инструментом ханг. Разбавит мужской коллектив певица и музыкант Ганцэцэг Болд.

- Каждый новый проект для нас как экзамен или зачет. Нам важно правильно донести музыку до зрителя. Специально к проекту я написал несколько композиций, которые соотносятся с элементами природы. Динаминые, темповые, минималистичные и массовые. Я думаю, каждый зритель найдет свой звук, - отметил автор проекта Баттулга Галмандах.

«Звук» – это каскад музыкальных ощущений, полное погружение в звук специфичных инструментов и оркестра. Под открытым небом зрители услышат более 15 композиций. Театр «Байкал» приглашает 15 июля в 21:00 в Этнографический музей.
театр "Байкал"
 
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