В этом году в Прибайкальском районе было составлено 6 протоколов, в прошлом году их было 42
Завершился первый этап летней профилактической акции «Вода – безопасная территория» по предупреждению несчастных случаев на воде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Работа проводилась в 28 детских оздоровительных лагерях, в том числе, которые находились у водоёмов, 84 туристических базах и 757 местах для купания.
В период проведения первого этапа акции было проведено более 5 тысяч профилактических бесед с населением, свыше 200 занятий в детских образовательных лагерях и туристических базах. Выявлено14 нарушений правил пользования маломерными судами и 7 нарушений правил купания.
- Наша работа заключается в том, что мы проводим профилактику в образовательных учреждениях среди детей по безопасности людей на водных объектах, также принимаем базы-стоянки маломерных судов: пляжи, переправы и мосты. Работаем по воде, где выявляем административные правонарушения у судоводителей, что включает в себя нахождение на маломерном судне без спасательного жилета, незарегистрированную лодку. Также мы ищем людей на водных объектах, - рассказывает старший государственный инспектор Прибайкальского инспекторского участка ГИМС Константин Ланский.
Количество нарушений уменьшается. В этом году в Прибайкальском районе было составлено 6 протоколов, в прошлом году их было 42.
Нынешним летом акция пройдёт в три этапа и намечена на периоды 25 июня – 1 июля, 23 – 29 июля, 27 августа – 2 сентября.
В Бурятии уменьшилось количество нарушений на воде
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