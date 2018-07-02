В Бурятии стартует конкурс «Мы рисуем ГТО!»

Победит тот, чей рисунок наберёт больше лайков



С 1 июля по 1 августа в Бурятии проводится конкурс «Мы рисуем ГТО!». Принять участие в нём может любой желающий в возрасте от 5 до 14 лет. Основной идеей рисунка обязательно должен быть всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».



Участники должны предоставить свои работы в срок до 15 часов 25 июля по адресу: Улан-Удэ, ул. Кирова, 1(Центральный стадион, кабинет 133).



Все поступившие на конкурс рисунки будут размещены на официальной странице группы «ВКонтакте» https://vk.com/gto03bur без упоминания автора. Победителями будут названы те, чьи рисунки наберут наибольшее количество лайков. Голосование закончится 1 августа в 15 часов.



Призовые места будут распределены по 3 возрастным группам: 1 группа – дошкольники 5-6 лет; 2 группа – дети в возрасте от 7 до 10 лет; 3 группа – дети в возрасте от 11 до 14 лет.



Победители конкурса в возрастных группах получат грамоты и призы: 1 место – грамота + спортивный рюкзак; 2 место – грамота + футболка; 3 место – грамота + бейсболка.



Все участники, не занявшие призовые места, будут награждены дипломами и сладкими призами, сообщает отдел ВФСК ГТО Бурятии.

