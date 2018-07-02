В нём выступило 62 танцора
Впервые на национальном спортивно-культурном празднике «Наадан-Сурхарбаан» прошёл республиканский конкурс «Танцевальный баттл #ЯлюблютебяБурятия». Состязались 62 танцора, в их числе представители школ танца «VMD-studio», «Dance hall» из Улан-Удэ, танцевального центра «Siberion» из Иркутска, участники из Читы.
Судьями соревнований были известные в Бурятии танцоры и руководители школ современного танца Тимур Базаров, Сардана Иванова, Виктор Яо-Фун-Тан.
Баттл длился более 5 часов, в перерыве состязаний танцоры выступили в концертной программе «Наадан-Сурхарбаан».
По итогам соревнований 2 место в номинации хип-хоп (начинающие) - заняла Родионова Алина; (профессионалы) - Борхонов Алексей (Борхон); в номинации Dancehall (дэнсхолл) - Бартанова Ирина (Барти); Funky Styles (фанк стайлс) - Эмигенова Ирина.
1 место в номинации хип-хоп (начинающие) – заслужил Тарбаев Аюр (Era), (профессионалы) - Дашадылыков Алексей (Тэша); в номинации Dancehall (дэнсхолл) - Ходаева Маргарита (Марго) Иркутск; Funky Styles (фанк стайлс) - Борбоев Чингис (Чиган).
Победителями All styles 2\2 стали Зимин Лев (Lev) и Эмигенова Ирина. Чемпионам вручены денежные призы от министерства культуры республики, сообщает РЦНТ Бурятии.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с Сурхарбана «Байкал-Daily» уже представлял.
В Бурятии на Сурхарбане впервые прошёл танцевальный баттл
Общество, Фото:
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