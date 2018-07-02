Они получили дипломы участников
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные прошёл спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан». В рамках мероприятия в четвёртый раз проводился республиканский молодёжный конкурс «Ёохор наадан».
В этом году на конкурс приехали коллективы из Улан-Батора. Монголию представили три ансамбля: «Сувдан хулс», «Хух толбот», «Чонон сулд». По итогам состязаний ёхоров они получили дипломы за участие, но в следующем году намерены приехать за призовыми местами.
А лауреатами конкурса «Ёохор наадан-2018» стали: фольклорный ансамбль «Уряал» из Кяхты, народный фольклорный ансамбль «Дэбэсэнэм» из Джидинского района.
Гран-при завоевал молодёжный фольклорный ансамбль «Хатараяа» из села Нижняя Иволга Иволгинского района. Ансамблю в качестве приза вручили 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Бурятии на Сурхарбане выступили гости из Монголии
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