За неделю клещи покусали 950 жителей Иркутской области

Госпитализировано 23 человека



За прошедшую неделю в Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 950 человек, в том числе 187 детей. Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 023 случая присасывания клещей (за аналогичный период 2017 года – 11 738), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.



Госпитализировано с подозрение на клещевые инфекции 23 человека, лабораторно подтверждён диагноз клещевой боррелиоз у 11 человек, клещевой риккетсиоз – 2.



Вирусологическими лабораториями области исследовано за сезон 6148 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 1,4%, боррелиозом – 24,5%.



Жителям необходимо соблюдать меры профилактики клещевых инфекций при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города. Также необходимо использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных.



В случае укуса клеща нужно необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

