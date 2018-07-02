В Бурятии нашли опасные железнодорожные переезды

На переездах повреждена дорога, отсутствует освещение и необходимая дорожная разметка с дорожными знаками
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку содержания железнодорожных переездов в Северобайкальске и Северо-Байкальском районе Бурятии.
В время проверки нашли ряд нарушений, которые негативно влияют на безопасность движения железнодорожного транспорта и дорожного движения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На многих железнодорожных переездов имелась повреждённая дорога, отсутствовали средства фото-видеофиксации, освещение, необходимая дорожная разметка и дорожные знаки.
В связи с этим прокуратура внесла руководителям Новоуоянской и Северобайкальской дистанций пути представления, в которых потребовала принять незамедлительные меры по устранению допущенных нарушений.
Кроме этого, в отношении главного инженера Северобайкальской дистанции пути, ответственного за контроль состояния и содержания железнодорожных переездов, возбуждено дело об административном правонарушении.
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