В Бурятии нашли опасные железнодорожные переезды

На переездах повреждена дорога, отсутствует освещение и необходимая дорожная разметка с дорожными знаками



Байкальская транспортная прокуратура провела проверку содержания железнодорожных переездов в Северобайкальске и Северо-Байкальском районе Бурятии.



В время проверки нашли ряд нарушений, которые негативно влияют на безопасность движения железнодорожного транспорта и дорожного движения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



На многих железнодорожных переездов имелась повреждённая дорога, отсутствовали средства фото-видеофиксации, освещение, необходимая дорожная разметка и дорожные знаки.



В связи с этим прокуратура внесла руководителям Новоуоянской и Северобайкальской дистанций пути представления, в которых потребовала принять незамедлительные меры по устранению допущенных нарушений.



Кроме этого, в отношении главного инженера Северобайкальской дистанции пути, ответственного за контроль состояния и содержания железнодорожных переездов, возбуждено дело об административном правонарушении.





