Сотрудники Центр защиты леса Бурятии подготовились к зиме

Работники котельной центра объявили о готовности к следующему отопительному сезону



Кочегары Центра защиты леса Бурятии объявили о готовности к следующему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе федерального агентства лесного хозяйства.



Котлы прочищены, система проверена, помещение побелено, покрашено, шлак утилизирован, подготовлена площадка для твёрдого топлива, который будет поставляться с началом осени.



С июля месяца вся команда уходит в очередной отпуск. Это единственные сотрудники Центра защиты, летние отпуска которых ежегодно только приветствуются. Перед началом отопительного сезона будет дополнительно проведена о прессовка и проверка на прочность теплотрасс и запорной арматуры.



