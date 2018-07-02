Работники котельной центра объявили о готовности к следующему отопительному сезону
Кочегары Центра защиты леса Бурятии объявили о готовности к следующему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе федерального агентства лесного хозяйства.
Котлы прочищены, система проверена, помещение побелено, покрашено, шлак утилизирован, подготовлена площадка для твёрдого топлива, который будет поставляться с началом осени.
С июля месяца вся команда уходит в очередной отпуск. Это единственные сотрудники Центра защиты, летние отпуска которых ежегодно только приветствуются. Перед началом отопительного сезона будет дополнительно проведена о прессовка и проверка на прочность теплотрасс и запорной арматуры.
Сотрудники Центр защиты леса Бурятии подготовились к зиме
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