В Бурятии пойдёт под суд торговка спиртом

Опасную для здоровья жидкость женщина продавала в Кабанском районе
Жительница Кабанского района Бурятии обвиняется в реализации спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья человека.
В марте этого года она купила не менее трёх литров спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям ГОСТ. Но зная это, женщина решила продать жидкость, чтобы заработать.
- При этом она знала, что реализация спирта запрещена законом, что это является уголовно-наказуемом деянием, - уточняют в пресс-службе Кабанского районного суда.
Уголовное дело передано в суд.
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