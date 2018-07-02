В Бурятии пойдёт под суд торговка спиртом

Опасную для здоровья жидкость женщина продавала в Кабанском районе



Жительница Кабанского района Бурятии обвиняется в реализации спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья человека.



В марте этого года она купила не менее трёх литров спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям ГОСТ. Но зная это, женщина решила продать жидкость, чтобы заработать.



- При этом она знала, что реализация спирта запрещена законом, что это является уголовно-наказуемом деянием, - уточняют в пресс-службе Кабанского районного суда.



Уголовное дело передано в суд.

