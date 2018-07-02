В Иркутской области во время шторма спасли рыбака

Мужчина был в двух километрах от берега



В минувшее воскресенье на одном из водных объектов Иркутской области помощь потребовалась рыбаку. Во время патрулирования акватории Братского водохранилища сотрудники Осинского инспекторского участка в Алтанском заливе на удалении около 2 километров от береговой линии заметили надувная резиновая лодка.



- Мужчина, находившейся в ней, пояснил, что не рассчитал расстояние, выбился из сил и не может самостоятельно добраться до берега, ситуацию осложнял усилившийся встречный ветер. Рыбака доставили на берег, где провели разъяснительную беседу о соблюдении требований безопасности при нахождении на воде, - сообщил старший государственный инспектор Осинского инспекторского участка Николай Коркин.



Спасатели региона обращаются к судоводителям с просьбой учитывать прогноз погоды перед выходом на воду. При получении информации о возможных дождях, ливнях, грозах, усилении ветра стоит воздержаться от выхода на воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

