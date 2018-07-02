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В Иркутской области нашли пропавшего 3-летнего мальчика

Общество, 
Он был найден спустя два дня после исчезновения

В городе Усть-Кут 2 июля нашли 3-летнего мальчика, пропавшего 30 июня. По данному факту следователи возбуждали уголовное дело по статье «Похищение человека», однако сейчас устанавливается, был ли ребёнок, действительно похищен, и что произошло.

30 июня мама мальчика ушла на работу, оставив ребёнка со своим сожителем в квартире дома. По возвращению домой женщина обнаружила, что ребёнка нет, и незамедлительно обратилась в отдел полиции.

На розыск малыша был ориентирован весь личный состав МВД, следователи СКР, сотрудники Росгвардии и волонтёры. Через средства массовой информации были опубликованы ориентировки ребёнка и кадры с камер видеонаблюдения, где незнакомая женщина находится рядом с мальчиком.

Благодаря бдительности граждан, 2 июля местонахождение малыша было установлено. В настоящее время ребёнок передан матери, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Личность женщины, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с ребёнком, установлена. Сейчас с ней работают следователи СКР, выясняют все обстоятельства произошедшего, - уточнили в Следкоме. 
пропавшие без вести
 
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