Он был найден спустя два дня после исчезновения
В городе Усть-Кут 2 июля нашли 3-летнего мальчика, пропавшего 30 июня. По данному факту следователи возбуждали уголовное дело по статье «Похищение человека», однако сейчас устанавливается, был ли ребёнок, действительно похищен, и что произошло.
30 июня мама мальчика ушла на работу, оставив ребёнка со своим сожителем в квартире дома. По возвращению домой женщина обнаружила, что ребёнка нет, и незамедлительно обратилась в отдел полиции.
На розыск малыша был ориентирован весь личный состав МВД, следователи СКР, сотрудники Росгвардии и волонтёры. Через средства массовой информации были опубликованы ориентировки ребёнка и кадры с камер видеонаблюдения, где незнакомая женщина находится рядом с мальчиком.
Благодаря бдительности граждан, 2 июля местонахождение малыша было установлено. В настоящее время ребёнок передан матери, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
- Личность женщины, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с ребёнком, установлена. Сейчас с ней работают следователи СКР, выясняют все обстоятельства произошедшего, - уточнили в Следкоме.
В Иркутской области нашли пропавшего 3-летнего мальчика
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