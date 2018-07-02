За прошедшие выходные в лесах Бурятии проведено более 240 рейдов
Они проходят с целью выявления нарушений особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
Всего за выходные составлено 44 административных протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Введён запрет на посещение лесов, кроме специально отведённых мест отдыха.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч.
За выходные в лесах Бурятии поймали 44 нарушителя
Общество, Фото:
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