За выходные в лесах Бурятии поймали 44 нарушителя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

За прошедшие выходные в лесах Бурятии проведено более 240 рейдов



Они проходят с целью выявления нарушений особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Всего за выходные составлено 44 административных протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Введён запрет на посещение лесов, кроме специально отведённых мест отдыха.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч.

