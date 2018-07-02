Для преподавателей осуждённые показали концерт
Осуждённым в исправительных учреждениях УФСИН в Бурятии вручили аттестаты. Всего в вечерних школах при колониях в 2017-2018 учебном году получили образование свыше 200 осуждённых.
Так же, как выпускники обычных школ, осуждённые сдавали госэкзамены.
- Аттестаты осуждённым вручили в торжественной обстановке. Руководство школ, а также администрация исправительных учреждений сказали осуждённым напутственные слова, - сообщили в пресс-службе УФИСН по Бурятии.
Осуждённые женщины в исправительной колонии № 7 к выпускному подготовили концерт и выступили перед преподавателями.
200 осуждённых Бурятии получили аттестаты
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