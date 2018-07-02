200 осуждённых Бурятии получили аттестаты

Для преподавателей осуждённые показали концерт



Осуждённым в исправительных учреждениях УФСИН в Бурятии вручили аттестаты. Всего в вечерних школах при колониях в 2017-2018 учебном году получили образование свыше 200 осуждённых.



Так же, как выпускники обычных школ, осуждённые сдавали госэкзамены.



- Аттестаты осуждённым вручили в торжественной обстановке. Руководство школ, а также администрация исправительных учреждений сказали осуждённым напутственные слова, - сообщили в пресс-службе УФИСН по Бурятии.



Осуждённые женщины в исправительной колонии № 7 к выпускному подготовили концерт и выступили перед преподавателями.

