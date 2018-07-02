Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Июля

01 Июля

Популярное

Выставка разбитых автомобилей появится в Иркутске

Выставка разбитых автомобилей появится в Иркутске
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На одной из штрафстоянок Иркутска появится выставка разбитых автомобилей

Её основными посетителями станут выпускники автошкол, а также злостные нарушители правил дорожного движения.

- Узнав о ДТП и судьбах их участников, а также увидев последствия конкретных автомобильных аварий, будущие автомобилисты должны осознать степень личной ответственности и не допускать пренебрежительного отношения к безопасности, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

автомобили
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи
Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи
Общество, 02.07.2018
О том, как фанаты в Бурятии праздновали победу сборной России над Испанией. ФОТО, ВИДЕО
Военно-спортивная игра «Победа» прошла в Бурятии
Военно-спортивная игра «Победа» прошла в Бурятии
Общество, 02.07.2018
В  танковом соединении состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармия
Поворот на Элеваторе в Улан-Удэ запретили полностью
Поворот на Элеваторе в Улан-Удэ запретили полностью
Общество, 02.07.2018
Сворачивать с проспекта 50-летия Октября на одну из улиц больше нельзя  
50 жителей Бурятии воспользовались «дачной амнистией»
50 жителей Бурятии воспользовались «дачной амнистией»
Общество, 02.07.2018
Упрощённая процедура оформления будет действовать до 2020 года
5 тысяч буддистов провели в Чите обряд «задабривания» духов
5 тысяч буддистов провели в Чите обряд «задабривания» духов
Общество, 02.07.2018
В Чите буддисты попросили духов о мире, благоденствии, дожде и урожае
Соперником сборной России по четвертьфиналу ЧМ станет Хорватия
Соперником сборной России по четвертьфиналу ЧМ станет Хорватия
Общество, 02.07.2018
Сборная Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по обыграла Данию
В Бурятии открыто 5 официальных пляжей
Общество, 02.07.2018
Один из них в Улан-Удэ, два на Байкале
Работницу в Бурятии уволили без доказательств нарушений
Общество, 02.07.2018
Трудовой договор с женщиной расторгли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей
Улан-удэнские родители интересуются вопросом выплат пособий для детей
Общество, 02.07.2018
Таких звонков больше всего поступило в министерство социальной защиты Бурятии в июне
Ресурсоснабжающая фирма в Бурятии не платила заплату
Общество, 02.07.2018
14 работникам задерживали зарплату два месяца
В Бурятии местами ожидаются грозы
Общество, 02.07.2018
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией
Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией
Общество, 02.07.2018
Жители Улан-Удэ не могли сдержать эмоций после грандиозной победы сборной России
Россия сравняла счёт матча с Испанией (видео)
Россия сравняла счёт матча с Испанией (видео)
Общество, 01.07.2018
Артём Дзюба реализовал пенальти
Сборная России забила автогол в матче с Испанией (видео)
Сборная России забила автогол в матче с Испанией (видео)
Общество, 01.07.2018
В эти минуты проходит матч 1/8 чемпионата мира по футболу

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^