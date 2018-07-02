Выставка разбитых автомобилей появится в Иркутске

На одной из штрафстоянок Иркутска появится выставка разбитых автомобилей



Её основными посетителями станут выпускники автошкол, а также злостные нарушители правил дорожного движения.



- Узнав о ДТП и судьбах их участников, а также увидев последствия конкретных автомобильных аварий, будущие автомобилисты должны осознать степень личной ответственности и не допускать пренебрежительного отношения к безопасности, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.





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