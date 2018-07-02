В танковом соединении состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармия
Участниками республиканских военно-спортивных игр в Бурятии стали команды-победители регионального этапа, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе игр ребята военно-патриотических клубов и движения Юнармия продемонстрировали свои навыки в основах строевой подготовки, выполнили нормативы по физической подготовке в преодолении общевойсковой полосы препятствий.
Помимо этого, прошли занятия по огневой подготовке, в ходе которых ребята выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в частности, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемёта Калашникова.
В завершении военно-спортивных игр «Победа» участники преодолели трассу «Дорога Героев», где ребятам предстояло отработать задачи по военно-медицинской подготовке, выполнить метание гранат на дальность и точность, отразить нападение условной диверсионно-разведывательной группы со стрельбой из АК-74.
Кроме того, ребята отработали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и преодолели зараженный участок местности и инженерные заграждения.
Победители республиканского этапа примут участие во Всероссийском этапе военно-спортивных игр «Победа» в Москве.
Военно-спортивная игра «Победа» прошла в Бурятии
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