Военно-спортивная игра «Победа» прошла в Бурятии

В танковом соединении состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармия



Участниками республиканских военно-спортивных игр в Бурятии стали команды-победители регионального этапа, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе игр ребята военно-патриотических клубов и движения Юнармия продемонстрировали свои навыки в основах строевой подготовки, выполнили нормативы по физической подготовке в преодолении общевойсковой полосы препятствий.



Помимо этого, прошли занятия по огневой подготовке, в ходе которых ребята выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в частности, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемёта Калашникова.



В завершении военно-спортивных игр «Победа» участники преодолели трассу «Дорога Героев», где ребятам предстояло отработать задачи по военно-медицинской подготовке, выполнить метание гранат на дальность и точность, отразить нападение условной диверсионно-разведывательной группы со стрельбой из АК-74.



Кроме того, ребята отработали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и преодолели зараженный участок местности и инженерные заграждения.



Победители республиканского этапа примут участие во Всероссийском этапе военно-спортивных игр «Победа» в Москве.



