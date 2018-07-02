50 жителей Бурятии воспользовались «дачной амнистией»

Упрощённая процедура оформления будет действовать до 2020 года



В Бурятии продолжается реализация проекта по «дачной амнистии». За пять месяцев 2018 года таким правом воспользовались 50 жителей республики.



Упрощённая процедура оформления прав на индивидуальные жилые дома будет действовать до 1 марта 2020 года.



Чтобы стать собственником жилого дома, достаточно предоставить в орган регистрации прав только технический план объекта и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на участок, на котором расположен жилой дом.



Изготовлением технического плана занимается кадастровый инженер на основании договора о проведении кадастровых работ. Заявления и документы на регистрацию прав можно подать через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru), сайт Росреестра (www.rosreestr.ru) и МФЦ, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Бурятии.



Справка:



«Дачная амнистия» – это упрощённый порядок регистрации прав, в том числе на индивидуальные жилые дома, построенные на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебном земельном участке).

