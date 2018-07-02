Упрощённая процедура оформления будет действовать до 2020 года
В Бурятии продолжается реализация проекта по «дачной амнистии». За пять месяцев 2018 года таким правом воспользовались 50 жителей республики.
Упрощённая процедура оформления прав на индивидуальные жилые дома будет действовать до 1 марта 2020 года.
Чтобы стать собственником жилого дома, достаточно предоставить в орган регистрации прав только технический план объекта и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на участок, на котором расположен жилой дом.
Изготовлением технического плана занимается кадастровый инженер на основании договора о проведении кадастровых работ. Заявления и документы на регистрацию прав можно подать через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru), сайт Росреестра (www.rosreestr.ru) и МФЦ, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Бурятии.
Справка:
«Дачная амнистия» – это упрощённый порядок регистрации прав, в том числе на индивидуальные жилые дома, построенные на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебном земельном участке).
50 жителей Бурятии воспользовались «дачной амнистией»
Общество, Фото:
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