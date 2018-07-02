5 тысяч буддистов провели в Чите обряд «задабривания» духов

В Чите буддисты попросили духов о мире, благоденствии, дожде и урожае



На Титовской сопке они провели «обоо Тахилга» - традиционный обряд «задабривания», сообщает Общественное телевидение России.



В этом году на праздник собрались более 5 тысяч человек. Верующие сделали подношения богине города и её окрестностей - Эйралжан. Для этого использовали обычно так называемую «белую» пищу: молоко или сладости. Также нужно обойти нечётное число кругов вокруг буддийского храма и думать в это время о хорошем, просить о здоровье для своих близких.



- Обряд обоо Тахилга посвящен именно, чтобы человек и природа, помогая друг другу, жили и в согласии друг с другом. Чтобы люди верующие с теплотой и добротой относились к земле, по которой мы ходим, из этой земли мы воду пьем, дышим этим воздухом, - пояснил Баир-лама Цымпилов, настоятель Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг».



Молебны на Титовской сопке проводятся каждый год с конца 90-х годов прошлого века. Сама сопка - потухший вулкан, высота которого примерно тысяча метров над уровнем моря, уточняет ОТР.



