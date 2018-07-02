Соперником сборной России по четвертьфиналу ЧМ станет Хорватия

Сборная Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по обыграла Данию
Хорватия станет соперником сборной России в ¼ финала. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи.
Хорваты выиграли у датчан в серии пенальти. В основное время игра окончилась со счётом 1:1. В серии пенальти датский вратарь Шмайхель отбил два удара, а хорват Даниэль Субашич – три.
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Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сборная России обыграла команду Испании также в серии пенальти. Улан-удэнцы тут же
вышли праздновать
историческую викторию на улицы, несмотря на час ночи.
Сборная Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по обыграла Данию
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В эти минуты проходит матч 1/8 чемпионата мира по футболу
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