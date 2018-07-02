Соперником сборной России по четвертьфиналу ЧМ станет Хорватия

Хорватия станет соперником сборной России в ¼ финала. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи.Хорваты выиграли у датчан в серии пенальти. В основное время игра окончилась со счётом 1:1. В серии пенальти датский вратарь Шмайхель отбил два удара, а хорват Даниэль Субашич – три.

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