Работницу в Бурятии уволили без доказательств нарушений

Трудовой договор с женщиной расторгли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей



Прибайкальский районный суд рассмотрел иск местной жительницы о признании факта возникновения трудовых отношений, признании дисциплинарного взыскания и расторжения трудового договора незаконными, восстановлении в должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.



Представитель ответчика пояснил, что увольнение было произведено законно, истцу был установлен испытательный срок, по окончании которого было принято решение, что она не справилась с возложенными на неё обязанностями, что подтверждается документами. Истица неоднократно допускала нарушения, о чем её ставили в известность, выносили устные замечания. Женщина была принята на работу, но трудовые отношения с её прежним работодателем ещё не были прекращены.



Суд посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению частично, поскольку ответчика не представил доказательства ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей. Значит, увольнение не может быть признано законным.



Но в части признании факта возникновения трудовых отношений требования не подлежат удовлетворению, поскольку истец не представила доказательств.



Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.



