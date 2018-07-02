14 работникам задерживали зарплату два месяца
Прокуратура Джидинского района проверила ООО «Тепловик». Компания задолжала 14 работникам 230 тысяч рублей заработной платы за март-апрель.
Директору ресурсоснабжающей фирмы внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
По постановлению прокурора директор ООО «Тепловик» привлечён к административной ответственности за невыплату или неполную выплату в срок заработной платы. Ему назначен штраф 12 тысяч рублей.
- В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Ресурсоснабжающая фирма в Бурятии не платила заплату
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