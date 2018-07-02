В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 июля в республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 13-18 м/с.
Температура днём +27,+32, местами по Прибайкалью, северу, юго-западу +18,+23.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с. Днём +27,+29.
В Бурятии местами ожидаются грозы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 02.07.2018
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Общество, 02.07.2018
Жители Улан-Удэ не могли сдержать эмоций после грандиозной победы сборной России
Посетители сильно растерялись
Артём Дзюба реализовал пенальти
Один из митингующих признался, что просто готовит документы для получения политического убежища в США. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с митинга
В объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, состоялся День открытых дверей ФГКУ «Востокрегионжилье»
Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии совместно с учащимися городского специального училища закрытого типа для девочек посетили музей истории и культуры старообрядцев в Тарбагатайском районе
Военнослужащих нужно обеспечить трехразовым доброкачественным питанием, дать возможность полноценно отдохнуть и поспать, а также помыться, побриться и постирать свои вещи – вот те основные задачи, которые стоят перед тыловыми службами
Лучшие сварщики, штукатуры и каменщики со всей Сибири приехали в Новосибирск. Город впервые принимает окружной этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер»
26 июня сотрудники полиции встретились с детьми, которые посещают лагерь дневного пребывания при Читканской школе
Сразу два образовательных форума под эгидой губернаторского проекта «Успешная школа - успешное будущее» проходит в эти дни на берегу озера Арахлей: летняя сессия «Дополнительное образование детей - мир открытых возможностей» и молодёжный педагогический форум PROдвижение. Обменяться опытом с коллегами приехали более сотни учителей и педагогов дополнительного образования из 18 районов края
В Кяхтинском районе сотрудники ГИБДД совместно с волонтерами медицинского колледжа, педагогами и воспитанниками детского сада №7 «Солнышко» провели профилактическую акцию
Федерация бокса России провела первые всероссийские соревнования по интерактивному боксу
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа проводят тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе весенней 2018 года призывной кампании, уже изучено около 6 тысяч призывников
С 2 по 4 июля на базе ВСГУТУ»состоится международный научный форум экспертов в области права Восточной Азии