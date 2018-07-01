Посетители сильно растерялись
В воскресенье, 1 июля, в улан-удэнском торговом центре «Форум» произошёл инцидент. Вращающиеся двери на входе остановились, когда в них находились посетители. Застряли четыре человека.
- Люди сначала стояли и не знали, что делать. Только потом они вышли, сами растолкав дверь, - сообщил «Байкал-Dailу» очевидец.
Прежде подобные инциденты в торговом центре не фиксировались.
В 2016 году необычный случай с вращающимися дверями был зафиксирован в Москве. Как сообщал Лайф, в двери торгового центра «Авентура» на юге столицы застрял грабитель.
«По словам очевидцев, неизвестный напал с ножом на посетительницу сети парфюмерно-косметических магазинов «Л"Этуаль», ранив и ограбив её. Затем, угрожая продавцу, мужчина попытался скрыться с места преступления, однако застрял во вращающейся стеклянной двери. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника», - сообщало издание.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле этого года в иркутском торговом центре «Комсомолл» 11 посетителей, в том числе трое детей, застряли в лифте. Люди едва не задохнулись здесь, пока ждали помощь. Охранник и вовсе пытался открыть дверь с помощью обычной ложки.
В улан-удэнском торговом центре люди застряли во вращающихся дверях
Общество, Фото:
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