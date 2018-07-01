Сборная России забила автогол в матче с Испанией (видео)

Сборная Испании открыла счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира против России. Пока на табло 1:0 в пользу испанцев.Автогол устроил Сергей Игнашевич. После подачи с правого фланга со штрафного мяч рикошетом от его ноги влетел в ворота.

Ранее сборная Португалии с одним из лучших футболистов современности Криштиану Роналду завершила выступление на чемпионате мира, проиграв команде Уругвая со счетом 1:2.

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