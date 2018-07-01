Сборная России забила автогол в матче с Испанией (видео)

Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии совместно с учащимися городского специального училища закрытого типа для девочек посетили музей истории и культуры старообрядцев в Тарбагатайском районе
Военнослужащих нужно обеспечить трехразовым доброкачественным питанием, дать возможность полноценно отдохнуть и поспать, а также помыться, побриться и постирать свои вещи – вот те основные задачи, которые стоят перед тыловыми службами
Сразу два образовательных форума под эгидой губернаторского проекта «Успешная школа - успешное будущее» проходит в эти дни на берегу озера Арахлей: летняя сессия «Дополнительное образование детей - мир открытых возможностей» и молодёжный педагогический форум PROдвижение. Обменяться опытом с коллегами приехали более сотни учителей и педагогов дополнительного образования из 18 районов края
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа проводят тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе весенней 2018 года призывной кампании, уже изучено около 6 тысяч призывников