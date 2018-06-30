Учения прошли на полигоне Бурдуны
На общевойсковом полигоне Бурдуны в Бурятии завершилось командно-штабное учение с подразделениями связи мотострелкового соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе учения военнослужащие совершили многокилометровый марш на технике, в том числе на новейших радиостанциях средней мощности, в незнакомый район. Здесь они развернули современные перспективные комплексы связи.
Военные связисты выполнили нормативы по организации защищённой устойчивой связи командования с подразделениями мотострелкового соединения.
В свою очередь, военнослужащие мотострелковых подразделений решали задачи по охране и обороне полевого узла связи в условиях сложной тактической обстановки.
Помимо этого, для усиления огневого воздействия на условного противника в учении было задействовано танковое подразделение.
Военные учения связистов завершились в Бурятии
Общество, Фото:
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